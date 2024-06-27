27 Haziran 2024, Perşembe
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Etiler'de otelde film gibi olay! Kıyafetle girdi bornozla çıktı
İstanbul Etiler'de bulunan ünlü bir otelde film gibi olay yaşandı. Genç bir erkekle odaya çıkan kadın, iddiaya göre alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra epilepsi nöbeti geçirdi. Odaya kıyafetleriyle çıkan kadın odadan sağlık ekipleri eşliğinde bornozla çıkartılırken, hastanede kendine geldikten sonra darp ve tecavüz iddiasıyla şikayetçi oldu.