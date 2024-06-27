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Etiler'de otelde film gibi olay! Kıyafetle girdi bornozla çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 15:15
İstanbul Etiler'de bulunan ünlü bir otelde film gibi olay yaşandı. Genç bir erkekle odaya çıkan kadın, iddiaya göre alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra epilepsi nöbeti geçirdi. Odaya kıyafetleriyle çıkan kadın odadan sağlık ekipleri eşliğinde bornozla çıkartılırken, hastanede kendine geldikten sonra darp ve tecavüz iddiasıyla şikayetçi oldu.
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