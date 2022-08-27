Etiler’de canice öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Etiler’de sırtına isabet eden 4 kurşunla öldürülen Burak Arat, Şişli Kuştepe Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Etiler’de bir eczanede kalfa olarak çalışan Burak Arat, bir ilaç götürmek için eczaneden çıktığı sırada husumetlisi olduğu düşünülen kişiler tarafından tabanca ile 4 el ateş edilerek sırtından vurulmuştu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Burak Arat, Şişli Kuştepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.