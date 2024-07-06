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Eşsiz doğası ile Pendik Göçbeyli Köyü! İstanbul’da doğa ile iç içe yaşam

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 06.07.2024 10:14
A Haber ekipleri İstanbul'da bir köye götürdü izleyicilerini… Pendik Göçbeyli Köyü'nde köy hayatı hala yaşanıyor. A Haber ekibi köye gitti. İşte o renkli görüntüler
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