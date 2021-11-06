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Esra Hankulu’nun son 24 saati! A Haber olay gününe ait yeni görüntülere ulaştı

A Haber
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Giriş: 06.11.2021 10:47
Güncelleme:06.11.2021 13:54
Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü düşünülen Esra Hankulu'nun son 24 saatine ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Her bir kare oldukça önemli çünkü adım adım Esra'nın ölümüne sebep olan "kült kafa travmasının" saatine götürüyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı.. Peki o fotoğraflarda neler var? Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Esra Hankulu'nu kasten öldürmekten yargılanacak olan Ümitcan Uygun'un olay gecesine dair görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülere A Haber ekipleri ulaştı.

Görüntülerde Esra Hankulu'nun eve girdiği görülüyor. Yanında ise o gece Esra Hankulu ile evde olan Dilan Civelek bulunuyor. Onlar içeri girdikten kısa bir süre sonra Ümitcan Uygun evin olduğu bölgeye geliyor. Ümitcan Uygun'un yanında Furkan Gürgil bulunuyor.

Zaten cinayetin olduğu evde olan isimlerden biri de Furkan Gürgil. Görüntülerde tarih kısmı ise geriden geliyor saat kısmı ise 1 saat 10 dakika ileri. Hatta bazı anlar saat değişiyor ve yarım saatlik bir ileri yaşanma durumu oluyor.

Ama gece yarısına doğru Ümitcan Uygun ve Furkan Gürgil evden ayrılıyorlar. Görüntülerde 2 isim sokağın başına doğru gidiyorlar ve orada bekliyorlar ve bir taksi çağırıyorlar. Onlar taksiciyle konuşurken evden 2 kişi çıkıyor. Onlar da Esra Hankulu ve Dilan Civelek.

Görüntüler incelendiğin Esra Hankulu'nun yürüyüşünde hernhangi bir sıkıntı görünmüyor. Esra'nın herhangi bir hareketinde aksaklık yaşanmıyor ve sağlıklı şekilde taksinin olduğu yere doğru gidiyor.

İsimler o gece çorba içmek yola çıkıyorlar. Devamında ise gece yarısını biraz geçince eve geri dönüyorlar. Hala ö görüntülerde Esra Hankkulu'nun sağlıklı olduğu görünüyor. Saat 2'ye doğru Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun uyumak için başka bir odaya gidiyorlar.

İki isim saat 5 kadar odadan çıkmıyor, bu saatten sonra ise Esra Hankulu fenalaşıyor. Cümleleri kurmakta zorlanıyor. Konuşması ve şuuru bozuluyor. Bu saatte Esra'yı duşa sokuyorlar sonra uyumak için odaya gidiyorlar.

Ümitcan Uygun ise şöyle konuşuyor: Sabah 10,15 geçe avukatım arıyor, devamında ise telefonu Esra'ya verdim ve taksi çağırmasını istedim. Bende evden ayrıldım, gittim diyor.

Fakat bu ifadeden sonra HTS kayıtları inceleniyor. Hiçbir şekilde Ümitcan Uygun'un dışardan aranmadığı kendisinin avukat dahil iki bayanı aradığı tespit ediliyor. Ve devamında taksi durağıyla görüşülüyor. Arayan kişinin kadın olmadığı ortaya çıkıyor.

Esra Hankulu yatakta elleri göğüs bölgesinde 2 eli çapraz şekilde bulunuyor. Sağlık görevlilerine göre birinin ölümü sırasında bu şekilde bulunması doğal akışa aykırı. Bu nedenle Ümitcan Uygun'un kafasına sert bir cisimle vurduğu ya da Esra'yı sert bir zemine vurduğu tespit yer alıyor.

Esra Hankulu’nun son 24 saati ESRA HANKULU'NUN SON 24 SAATİ
İşte Esra Hankulunun son görüntüsü! İŞTE ESRA HANKULU'NUN SON GÖRÜNTÜSÜ!

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