İran Devlet Televizyonu'ndan Kalibaf'a sabotaj mı?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın devlet televizyonundaki röportajının aniden kesilmesi Tahran'da yeni bir krizi tetikledi. ABD ile müzakereler ve Hürmüz Boğazı'nın ele aldığı bölümün yayından çıkarılması sabotaj iddialarını gündeme taşırken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olçar Devrim Muhafızları ile yönetim arasındaki güç mücadelesine dikkat çekerken ve Kalibaf ile Arakçi'ye yönelik tepkinin giderek büyüdüğünü belirterek Devrim Muhafızları tarafından şu anda bu iki isme çok büyük bir nefret var" ifadelerini kullandı.