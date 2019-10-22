22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
22.10.2019

Esra Erol'da canlı yayınına katılan Ali Keskin öldürüldü

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin yaklaşık 4 ay önce Esra Erol'da canlı yaynında tanıdığı Ali Keskin ile ilgili flaş bir haber geldi. 4 ay önce Esra Erol'da'ya çıkan Ali Keskin, nikahlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Esra Erol'da canlı yayınına katılmıştı! Öldürüldü...
Esra Erol'da canlı yayınına katılmıştı! Öldürüldü...
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Mama yiyen köpeğe böyle çarptı
Mama yiyen köpeğe böyle çarptı
Eşinden boşanan adamın şaşırtan kutlaması
Eşinden boşanan adamın şaşırtan kutlaması
Sivas’ta feci kaza! 2 ölü 2 yaralı
Sivas’ta feci kaza! 2 ölü 2 yaralı
Son dakika: Bursa Uludağ’da korkunç ölüm!
Son dakika: Bursa Uludağ’da korkunç ölüm!
Dehşet evi! Pendik'te kan donduran olay
Dehşet evi! Pendik'te kan donduran olay
Dehşet anları kamerada: Ellerine ne geçtiyse attılar
Dehşet anları kamerada: Ellerine ne geçtiyse attılar
Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu
Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu
Şehit Muhammed Önek memleketi Gaziantep’te tekbirlerle uğurlandı
Şehit Muhammed Önek memleketi Gaziantep’te tekbirlerle uğurlandı
Konya'da iki grup birbirine girdi!
Konya'da iki grup birbirine girdi!
İstanbul'da pitbull dehşeti! Parkta oynayan 7 yaşındaki çocuk...
İstanbul'da pitbull dehşeti! Parkta oynayan 7 yaşındaki çocuk...
Daha Fazla Video Göster