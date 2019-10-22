Esra Erol'da canlı yayınına katılan Ali Keskin öldürüldü

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin yaklaşık 4 ay önce Esra Erol'da canlı yaynında tanıdığı Ali Keskin ile ilgili flaş bir haber geldi. 4 ay önce Esra Erol'da'ya çıkan Ali Keskin, nikahlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti.