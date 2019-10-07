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07.10.2019
Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar! 14 yıldır baktığı kocası hakkında şok iddialar
Çocuğunun annesiyle 14 yıldır dini nikahlı olduğunu söyleyen Ramazan Güzi, 29 Mayıs'tan beri ulaşamadığını iddia etti. Yasemin Öztürk'e "Evimize dön, yuvamızı kuralım" diye seslenen Ramazan Güzi, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Eşiyle promlemlerinin olmadığını iddia eden Ramazan Güzi, her evin içinde olan ufak tefek sorunların yaşandığını belirtti. Eşinin alkol problemlerinin olduğundan da bahsetti. Ancak canlı yayına bağlanan tanıkların iddiaları bambaşka çıktı. O iddiaları duyan Ramazan Güzi, canlı yayında sinir krizi geçirdi.
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