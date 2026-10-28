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İsrail seçimlerinde büyük kilitlenme: Netanyahu öne geçti, Koalisyon hesaplarını Arap partileri altüst etti!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail seçimlerinde büyük kilitlenme: Netanyahu öne geçti, Koalisyon hesaplarını Arap partileri altüst etti!

İsrail’de gerçekleştirilen kritik genel seçimlerin ardından sandık sonuçları netleşmeye başlarken Meclis aritmetiğinde büyük bir kilitlenme yaşandığı belirtiliyor. İlk sandık çıkış anketlerinin aksine Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud yeniden birinci sıraya yükselirken hükümet kurma senaryoları ve Meclis’teki kritik dengeler gündeme geldi. Seçim sürecindeki son gelişmeler, oy sayımında gelinen aşama ve olası koalisyon senaryoları AA Ortadoğu Haberleri Müdür Yardımcısı Enes Canlı, A Haber ekranlarında tüm ayrıntılarıyla ele aldı.

İsrail'de sandık düğümü: Netanyahu önde ama çoğunluk yok! İşte meclisi kilitleyen senaryolar
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İsrail'de sandık düğümü: Netanyahu önde ama çoğunluk yok! İşte meclisi kilitleyen senaryolar
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