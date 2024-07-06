06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul'da kan donduran olay

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2024 13:09
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay meydana geldi. Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay'ın cesedi apartman boşluğuna atıldı. Cinayete ilişkin soruşturma ise tamamlandı. Murat Arpapay ile eve giren ve eskort olduğu iddia edilen sanık Muhterem Perçikli, mahkemede vahşetle ilgili ifadeleri şoke etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eskort tuzaklı ölüm randevusu!
Eskort tuzaklı ölüm randevusu!
Türk müziğinde 1970’ler!
Türk müziğinde 1970’ler!
Binlerce arının üzerine yatan dinç kalkıyor!
Binlerce arının üzerine yatan dinç kalkıyor!
Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı
Kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı
Sürüye yıldırım isabet etti!
Sürüye yıldırım isabet etti!
Isparta’da şok uygulama!
Isparta’da şok uygulama!
Ağrı’da yamaç paraşütü rekoru kırıldı
Ağrı'da yamaç paraşütü rekoru kırıldı
Kars’ta vatandaşların tercihi tren yolculuğu!
Kars’ta vatandaşların tercihi tren yolculuğu!
Kaçmaya çalışan kişi polise çarptı!
Kaçmaya çalışan kişi polise çarptı!
Şehirden uzakta bir gün…
Şehirden uzakta bir gün…
Van’da Bengü konserini birbirine kattılar!
Van'da Bengü konserini birbirine kattılar!
E-5’te korkunç anlar! Çığlıklar inletti...
E-5'te korkunç anlar! Çığlıklar inletti...
Daha Fazla Video Göster