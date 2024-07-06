Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul'da kan donduran olay

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay meydana geldi. Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay'ın cesedi apartman boşluğuna atıldı. Cinayete ilişkin soruşturma ise tamamlandı. Murat Arpapay ile eve giren ve eskort olduğu iddia edilen sanık Muhterem Perçikli, mahkemede vahşetle ilgili ifadeleri şoke etti.

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