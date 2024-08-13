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Eskişehir'de bıçaklı dehşet! A Haber olay yerinde

Eskişehir'de bıçaklı dehşet! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 13:05
Eskişehir'de bilgisayar oyunundan etkilenen bir kişi, maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta beş kişiyi bıçakla yaraladı. A Haber muhabiri Merve Pekmez olayın yaşandığı yerden detayları aktardı.
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