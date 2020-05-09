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Eski Süper Lig topçusu Cevher Toktaş'ın, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

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09.05.2020
Bir dönem Süper Lig'de top koşturan 33 yaşındaki Cevher Toktaş'ın, koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ın, hastane bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı.
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