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Eski Süper Lig topçusu Cevher Toktaş'ın, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Bir dönem Süper Lig'de top koşturan 33 yaşındaki Cevher Toktaş'ın, koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ın, hastane bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı.