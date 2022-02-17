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Eski nişanlısının öldürdüğü Sıla son yolculuğuna uğurlandı

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 13:26
Güncelleme:17.02.2022 13:27
Giresun'da eski nişanlı kurbanı 16 yaşındaki Sıla Şentürk için memleketinde cenaze töreni yapıldı ve son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve “Sıla'nın zorla nişanlandırıldığı iddiası gerçek değil. İki kez alınan koruma kararı sonrası çocuk ailenin yanına döndü" ifadeleri kullanıldı. Son durumu cenaze törenini takip eden A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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