17 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Eski nişanlısının öldürdüğü Sıla son yolculuğuna uğurlandı
Giresun'da eski nişanlı kurbanı 16 yaşındaki Sıla Şentürk için memleketinde cenaze töreni yapıldı ve son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Aile Bakanlığı'ndan açıklama geldi ve “Sıla'nın zorla nişanlandırıldığı iddiası gerçek değil. İki kez alınan koruma kararı sonrası çocuk ailenin yanına döndü" ifadeleri kullanıldı. Son durumu cenaze törenini takip eden A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.