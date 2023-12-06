Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'na büyük şok! Trafikte saldırıya maruz kaldı! Dehşet anları kamerada

Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski golcüsü Oktay Derelioğlui trafik magandaları tarafından eşinin yanında saldırıya maruz kaldı.Futbolcu ve eşini sebepsiz yere darp eden magandalar olay yerinden kaçarken Oktay Derelioğlu’nun aldığı darbeler sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, kolunun çıktığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Emniyete olayın bildirilmesinin ardından magandalar ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.