14 Aralık 2022, Çarşamba
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Eski adı Ömer Can Aslanhan yeni adı Ezel Bayraktar! Kanser hastası yengesinin tedavi parasını aldı adını değiştirdi
ATV'de yayınlanan müge anlı ile tatlı sert programında işlenen Ömer Can Aslanhan olayı gündem oldu. Ağabeyini dolandıran Ömer'in adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Adını Ezel Bayraktar yapan Ömer Can, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu.