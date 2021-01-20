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Eşinin yollarına teleferik döşedi

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Giriş: 20.01.2021 17:32
Güncelleme:20.01.2021 17:34
Türkiye'nin kanayan yaralarından biri kadına şiddet. Zaman zaman ekranlara taşıdığımız o acı haberlere karşın 40 yılı geçmiş saygı, sevgi çerçevesinde geçen bir evlilik yürekleri ısıttı. Bursa'nın Kestel ilçesin yaşayan Refik Atmaca, yürüyemeyen eşi için türlü fedakarlıklara göğüs gerdi. Son olarak 41 yıllık eşi için kendi imkanlarıyla teleferik yaptı. Detayları A Haber muhabiri Nejat Kırbulut aktardı.

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri kadına şiddet. Zaman zaman ekranlara taşıdığımız o acı haberlere karşın 40 yılı geçmiş saygı, sevgi çerçevesinde geçen bir evlilik yürekleri ısıttı. Bursa'nın Kestel ilçesin yaşayan Refik Atmaca, yürüyemeyen eşi için türlü fedakarlıklara göğüs gerdi. Son olarak 41 yıllık eşi için kendi imkanlarıyla teleferik yaptı. Detayları A Haber muhabiri Nejat Kırbulut aktardı.

Eşi rahatsızlanınca önce 131 basamaklı merdiven yaptı ardından teleferik kurdu. Pembe ve Refik Atmaca çifti 41 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Bursa'nın Kestel ilçesi Orhaniye Köyü'nde yaşayan çift mutluluklarını 6 çocukla taçlandırdı.

Refik Atmaca 8 yıl önce aldığı arsaya bahçeli bir ev yaptırdı. Pembe Atmaca artık bahçesine teleferikle iniyor.

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