Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı! Tekirdağ'da kan donduran olay

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donrudan bir olay yaşandı.Tartıştığı eşi E.K tarafından tabancayla yararlanan A.K 3.katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya atladı. Beton zemine düşen genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.