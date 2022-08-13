13 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı! Tekirdağ'da kan donduran olay
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donrudan bir olay yaşandı.Tartıştığı eşi E.K tarafından tabancayla yararlanan A.K 3.katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya atladı. Beton zemine düşen genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.