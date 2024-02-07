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Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı kamerada

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Giriş: 07.02.2024 12:43
Esenyurt'ta motosikletli iki kişi, tekel bayisine silahla ateş etti. Dükkan sahibi Vasıf Ç.'nin hafif yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
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