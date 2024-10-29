Esenyurt’ta sürücünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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