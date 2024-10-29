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Esenyurt’ta sürücünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt’ta sürücünün çocuğu ezdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 09:12
Esenyurt'ta annesi ile sokakta oynayan çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, kendisini araç içerisine kilitleyerek intihar etmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
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