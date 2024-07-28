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Esenyurt'ta sokak ortasında pompalı tüfekli çatışma kamerada

Esenyurt'ta sokak ortasında pompalı tüfekli çatışma kamerada

İHA
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Giriş: 28.07.2024 14:48
Güncelleme:28.07.2024 14:54
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde hasımlarıyla yolda karşılaşan grup, “ne dik dik bakıyorsun?” deyince ortalığı birbirine kattı. Araçtan pompalı tüfekleri alan grup karşı tarafa mermi yağdırdı. Karşı tarafında karşılık vermesiyle yaşanan çatışma anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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