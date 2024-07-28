28 Temmuz 2024, Pazar
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Esenyurt'ta sokak ortasında pompalı tüfekli çatışma kamerada
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde hasımlarıyla yolda karşılaşan grup, “ne dik dik bakıyorsun?” deyince ortalığı birbirine kattı. Araçtan pompalı tüfekleri alan grup karşı tarafa mermi yağdırdı. Karşı tarafında karşılık vermesiyle yaşanan çatışma anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.