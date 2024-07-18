18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Esenyurt'ta sokak ortasında kanlı infaz! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı | İşte dehşet dolu anlar...

Esenyurt'ta sokak ortasında kanlı infaz! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı | İşte dehşet dolu anlar...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 21:02
Kan donduran olay, Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Emre Balaban. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla gözünü bile kırpmadan iki kişiye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta sokak ortasında kanlı infaz! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı | İşte dehşet dolu anlar...
Esenyurt'ta sokak ortasında kanlı infaz! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı | İşte dehşet dolu anlar...
Kıbrıs gazileri büyük coşkuyla karşılandı!
Kıbrıs gazileri büyük coşkuyla karşılandı!
Domuza çarpan otomobil takla attı!
Domuza çarpan otomobil takla attı!
Diyarbakır’da işçilerin hak arayışı!
Diyarbakır’da işçilerin hak arayışı!
Tavuk yok dediği tilkiyi makarna ile besledi!
“Tavuk yok" dediği tilkiyi makarna ile besledi!
Tunceli’de tünelde feci kaza!
Tunceli’de tünelde feci kaza!
Gaziemir’de orman yangını!
Gaziemir'de orman yangını!
TFF’nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu!
TFF'nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu!
Triportör ile panelvan minibüs çarpıştı!
Triportör ile panelvan minibüs çarpıştı!
Elektrik faciasında şüpheliler adliyede!
Elektrik faciasında şüpheliler adliyede!
Sel Oltu’da hasara neden oldu!
Sel Oltu'da hasara neden oldu!
Balıkesir’de orman yangını!
Balıkesir'de orman yangını!
Daha Fazla Video Göster