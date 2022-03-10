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Esenyurt'ta metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var

DHA
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Giriş: 10.03.2022 15:48
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Haramidere Sanayi Sitesi Durağı'nda duran metrobüse arkasından gelen metrobüs çarptı. Kaza sonucunda dört kişi hafif bir şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sularında Esenyurt Haramidere Sanayi Durağı'nda gerçekleşti. Beylikdüzü yönünde seferini gerçekleştiren metrobüse, arkasından durağa yaklaşmakta olan başka bir metrobüs çarptı.

4 YARALI

Kazada metrobüslerde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Metrobüsler ise çekildi.

Metrobüs kazasının yaşandığı sıralarda D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarptı. Sürücüsünün kazayı fark etmediği bir servis aracı da kazaya karışırken, arkadan gelen hafif ticari araç servis aracına çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. D-100 Karayolu'nun sol şeridi trafiğe kapanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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