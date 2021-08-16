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Esenyurt'ta kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

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Giriş: 16.08.2021 13:33
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir AVM'nin asansöründe bir baba 12 yaşındaki kızına tokat attı. Suriye uyruklu tespit edilen baba M.A gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan o görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokat ile çocuğunun başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu 45 yaşındaki M.A.'yı dün gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kızına şiddet gösteren baba geçen gün gözaltına alınarak karakola götürüldü. Asansördeki güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokadın etkisiyle kızın kafasının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.

ÇOCUK AKRABALARINA TESLİM EDİLDİ

Olayla ile ilgili M.A' kişi hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

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