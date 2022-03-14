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Esenyurt’ta kahreden olay: 3 yaşındaki Ali minibüsün altında can verdi

DHA
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Giriş: 14.03.2022 16:31
İstanbul Esenyurt’ta, annesinin emanet ettiği arkadaşının elini bırakarak yola atlayan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak, hayatını kaybetti. Kan donduran kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.20 sularında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'ta yaşandı. Annesi, 3 yaşındaki Ali G.'yi arkadaşına bıraktı.

Kadının elinden kurtulan ve yola atlayan minik Ali G., o sırada yoldan geçen 34 UVP 19 plakalı minibüsün altında ezildi. Kaza ardından sürücü minibüsü durdurdu.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Çevredekiler minibüsün altında kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için özel bir hastaneye götürdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"ÇOCUK ARABANIN ALTINDA SAPSARI OLMUŞ"

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Kaza anında olay yerinde olan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Ambulans geldi götürdü." dedi. Çocuğun minibüs altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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