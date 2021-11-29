Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, çocuğunu korumak için üzerine kapanan anne, yaşamını yitirdi

Fırtınanın etkisi ile bir binanın çatısı yerinden kopup yoldan geçen anne Elif Şanver ile çocuğunun üzerine düştü. Çocuğu korumak için üzerine kapanan anne, yaşamını yitirdi.

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Fırtınanın etkisi ile bir binanın çatısı yerinden kopup yoldan geçen anne Elif Şanver ile çocuğunun üzerine düştü. Çocuğu korumak için üzerine kapanan anne, yaşamını yitirdi. İstanbul'da etkili olan yağmurlu hava, hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı.Şanver, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çocuk, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.