Esenyurt’ta asker eğlencesine katılan teyze dans figürleriyle şaşkına çevirdi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir asker eğlencesi esnasında kendini müziğe kaptırarak dans edip takla atan teyze, görenleri gülümsetti. Özellikle gençlerin oldukça ilgisini çeken dans gösterisi de etraftaki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Yenikent Mahallesi'nde bir asker eğlencesi yapıldı. Eğlenceye katılan teyze, kendini müziğin ritmine kaptırarak dakikalarca dans etti.

SIRA DIŞI FİGÜRLER SERGİLEDİ

Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

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Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.