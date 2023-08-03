03 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt tekel bayi olayında aileler kapıştı: Silahını yere at!

Esenyurt tekel bayi olayında aileler kapıştı: Silahını yere at!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2023 16:21
Esenyurt tekel bayi vahşetinde iki genç hunharca katledildi. 48 saat içinde gözaltına alınan zanlılar ise bugün adliyeye sevk edildi. Ancak bu sırada iki ailenin yakınları birbirine girdi. Polis, "Silahını yere at" diyerek bir kişiyi ikaz etti. O anlar böyle görüntülendi
Esenyurt tekel bayi olayında aileler kapıştı
Esenyurt tekel bayi olayında aileler kapıştı
Antalya’da makilik alanda yangın
Antalya'da makilik alanda yangın
Türkiye’deki gizemli ’Çin Seddi’ heyecanlandırdı!
Türkiye'deki gizemli 'Çin Seddi' heyecanlandırdı!
Çobanlıktan Türkiye ikinciliğine
Çobanlıktan Türkiye ikinciliğine
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı: 2 ölü 4 yaralı
Lastiği patlayan TIR cipe çarptı: 2 ölü 4 yaralı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
İstanbul’a yeni bir nefes!
İstanbul’a yeni bir nefes!
Belediye kendi elektriğini üretecek
Belediye kendi elektriğini üretecek
Futbolcu dev timsaha yem oldu
Futbolcu dev timsaha yem oldu
Terörün beli kırıldı!
Terörün beli kırıldı!
A Haber’e iki ödül
A Haber’e iki ödül
Giresun’da dehşet evi!
Giresun'da dehşet evi!
Daha Fazla Video Göster