Esenyurt tekel bayi olayında aileler kapıştı: Silahını yere at!

Esenyurt tekel bayi vahşetinde iki genç hunharca katledildi. 48 saat içinde gözaltına alınan zanlılar ise bugün adliyeye sevk edildi. Ancak bu sırada iki ailenin yakınları birbirine girdi. Polis, "Silahını yere at" diyerek bir kişiyi ikaz etti. O anlar böyle görüntülendi