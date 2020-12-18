Esenyurt Belediyesi'nden tepki çeken reklam

Sağlık Bakanlığı doğuştan bir kolu olmayan 3, 5 yaşındaki Rabia'ya protez kol takılması için tedavi süreci başlattı. Bu sürece bir süre sonra Esenyurt Belediyesi de katıldı. Ancak Esenyurt Belediyesi, ailenin fotoğrafını izin almadan sosyal medya hesabında paylaştı tedaviyi kendi yaptırmış gibi reklam yaptı.

Doğuştan bir kolu olmayan Rabia bebek protez koluna kavuştu. Esenyurt Belediyesi ise bebek üzerinden reklam yapınca ailenin tepkisini çekti.

Sağlık Bakanlığı tedavi için gerekli işlemleri yaptı ve aileyi hastaneye yönlendirdi.

Esenyurt Belediyesi aileden istediği fotoğrafı izin almadan sosyal medyada paylaştı reklam yaptı. Aile ise bu durumdan şikayetçi.