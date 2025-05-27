Esenyurt Belediyesi’nden küçük kalplere dokunan proje

Esenyurt’ta yetim ve öksüz çocuklar için önemli bir proje hayata geçirildi. "365 Gün 365 Dilek" projesi kapsamında her gün bir çocuğun yüzünü güldüren Esenyurt Belediyesi Tebessüm Durağı Birimi, bu kez kısa süre önce annesini kaybeden 13 yaşındaki Yusuf’un krampon ve tişört hayalini gerçeğe dönüştürdü.

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