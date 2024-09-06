06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Erzurum’un Züğürt Ağası Cengiz Şişman! 50 milyonluk köy

Erzurum’un Züğürt Ağası Cengiz Şişman! 50 milyonluk köy

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2024 16:37
Erzurum'da yaşayan Cengiz Şişman Züğürt Ağa filminden esinlenerek zamanında aldığı köyü satışa çıkardı. Gelen düşük teklifleri beğenmeyen Cengiz Şişman köyün fiyatına 50 milyon TL istiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Makineli susam hasadı!
Makineli susam hasadı!
Sezonun son karpuzları toplanıyor
Sezonun son karpuzları toplanıyor
İstanbul’un köylerinde hayat!
İstanbul’un köylerinde hayat!
Meşhur Akalan kavunu toplanıyor
Meşhur Akalan kavunu toplanıyor
Erzurum’un Züğürt Ağası! 50 milyonluk köy
Erzurum’un Züğürt Ağası! 50 milyonluk köy
Siyah incire AB’den coğrafi işaret
Siyah incire AB’den coğrafi işaret
Denizli’nin dünyaca ünlü horozları!
Denizli’nin dünyaca ünlü horozları!
Kışlık konserve hazırlıkları başladı!
Kışlık konserve hazırlıkları başladı!
İzmir Körfezi’nde kirlilik ve balık ölümleri
İzmir Körfezi'nde kirlilik ve balık ölümleri
Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor!
Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor!
Busenaz Sürmeneli’ye trafikte saldırı!
Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
Klasik otomobile karşılık tekne
Klasik otomobile karşılık tekne
Daha Fazla Video Göster