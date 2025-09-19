19 Eylül 2025, Cuma

Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı
Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.09.2025 11:19
Erzurum’un Oltu ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı, sürülerini yaylada otlatan çobanlar zor anlar yaşadı. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
