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Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü
Erzurum’un Narman ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, detayları olay yerinden aktardı. Otomobille TIR kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erzurum'un Narman ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, detayları olay yerinden aktardı.
Otomobille TIR kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.