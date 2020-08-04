Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü

Erzurum’un Narman ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, detayları olay yerinden aktardı. Otomobille TIR kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, detayları olay yerinden aktardı.

Otomobille TIR kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.