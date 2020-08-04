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Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü

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Giriş: 04.08.2020 09:45
Güncelleme:04.08.2020 09:45
Erzurum’un Narman ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, detayları olay yerinden aktardı. Otomobille TIR kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, detayları olay yerinden aktardı.

Otomobille TIR kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü
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