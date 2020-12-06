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Erzurum'da cinnet getiren kişi 3 yakınını öldürdü

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Giriş: 06.12.2020 15:13
Güncelleme:06.12.2020 15:19
Erzurum'da cinnet getiren 1 kişi, silahını ateşleyerek 3 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırgan emniyet ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Erzurum'da cinnet getiren 1 kişi, yakınlarından 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı.

Emniyet güçleri R.C, isimli zanlıyı sokak aralarında uzun kovalamaca sonucunda bacağından vurarak durdurabildi. Bacağından yaralanan R.C, isimli zanlı, tedavi edilmek üzere hasteneye götürüldü.

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Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırgan emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erzurum'da cinnet getiren kişi 3 yakınını öldürdü
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