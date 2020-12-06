Erzurum'da cinnet getiren kişi 3 yakınını öldürdü

Erzurum'da cinnet getiren 1 kişi, silahını ateşleyerek 3 kişiyi öldürdü. Silahlı saldırgan emniyet ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Erzurum'da cinnet getiren 1 kişi, yakınlarından 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı.

Emniyet güçleri R.C, isimli zanlıyı sokak aralarında uzun kovalamaca sonucunda bacağından vurarak durdurabildi. Bacağından yaralanan R.C, isimli zanlı, tedavi edilmek üzere hasteneye götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırgan emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.