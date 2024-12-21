Erzurum Palandöken’de çığ düştü! 1 ölü 3 yaralı! Vali Çiftçi A Haber’de

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi. Çığ faciasında 1 kişinin can verdiği bilgisine ulaşıldı 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada '16 yaşındaki sporcumuz hayatını kaybetti' dedi. Vali ayrıca elim hadiseyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Hayatını kaybeden 16 yaşındaki sporcunun Emre Yazgan olduğu öğrenildi. Yazgan'ın aynı ekipte Yunus isimli ikiz kardeşi olduğu da belirtildi..

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