08 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erzincan'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı!
Erzincan’da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı!

Erzincan'da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2025 12:10
Erzincan'da yüksek kesimlerde ve ana arterlerde ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı, Erzincan-Tercan karayolunda bazı sürücüleri yolda mahsur bıraktı. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken araç sahiplerine karayolları ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yolda kalan sürücüler ve araçlar kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzincan’da kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı!
Kara yakalanan sürücüler yolda kaldı!
Kara yakalanan sürücüler yolda kaldı!
İstanbul’da 3. köprü çıkışında TIR yangını
İstanbul’da 3. köprü çıkışında TIR yangını
Zigana’da Kış Gençlik ve Spor Şenliği!
Zigana'da Kış Gençlik ve Spor Şenliği!
İstanbul kar yerini yağmura bıraktı!
İstanbul kar yerini yağmura bıraktı!
Haraç çetesine operasyon
Haraç çetesine operasyon
Türkiye’nin 5’te 1’i tek yaşıyor
Türkiye’nin 5’te 1’i tek yaşıyor
Küre Dağları’na kar yağdı
Küre Dağları'na kar yağdı
Deniz çekilmesi deprem habercisi mi?
Deniz çekilmesi deprem habercisi mi?
Fırtına uyarısı! Feribot seferleri iptal edildi
Fırtına uyarısı! Feribot seferleri iptal edildi
Doğu Karadeniz’de kar etkili oldu!
Doğu Karadeniz'de kar etkili oldu!
JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı
JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı
Artvin’de çığ düştü! O anlar kamerada
Artvin'de çığ düştü! O anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster