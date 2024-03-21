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Ersen Martin İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İHA
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Giriş: 21.03.2024 19:57
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi.
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Ersen Martin son yolculuğuna uğurlandı
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