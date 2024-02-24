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Erkenci erik hasadı başladı! Mersin eriği dünya sofralarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 23:33
Mersin'in Mut ilçesinde turfanda erik hasadı başladı. Rusya ve Dubai başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilecek olan eriklerin kilogramı 150 dolar.
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