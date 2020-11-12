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Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü! Tuba son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 12.11.2020 13:22
Güncelleme:12.11.2020 13:32
Denizli’de yalnız yaşadığı apartta erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi Cennet Tuba Tokbaş son yolculuğuna uğurlandı. Covid-19 testi pozitif çıktığı için önlemler altında toprağa verilen Tuba’nın babası, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, yalnız kaldığı apart odasına gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Cinayet zanlısı Eray H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş, bugün yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tuba'nın fotoğrafı ve çiçeklerle törene katılan arkadaşları ve yakınları, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Tuba'nın cenazesi önlemler altında toprağa verildi.

"BİRLİKTE YAŞADIKLARI DOĞRU DEĞİL"
Cenaze töreninde birbirine destek olmaya çalışan baba Murat ve anne Okşan Tokbaş, bazı basın organlarında yer alan Tuba ile katilinin birlikte yaşadığı şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Acılı anne konuşmakta güçlük çekerken, baba Murat Tokbaş ise "Kızım ile katilin birlikte yaşadıkları doğru değil. Kızım tek başına yaşıyordu. Yaklaşık 1,5 aylık bir arkadaşlıkları vardı. Katil, kızımın odasına nasıl girdi ve neler yaşandı bilmiyoruz. Yapılacak araştırma sonucu belli olacak. Kızını kaybetmiş bir baba olarak, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Tuba son yolculuğuna uğurlandı
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