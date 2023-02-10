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Enkazdan çıkan Ayfer ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısıyla hayata tutundu

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Giriş: 10.02.2023 14:16
Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketinin ardından zamana karşı yarış sürüyor. Deprem bölgesinde ekipler canla başla çalışmaya devam ederken mucize kurtuluşlar yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer ve 101'inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan sağ çıkarıldı. Ekipler, kurtarma sırasında Ayfer'in isteği üzerine, şarkıcı Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinletti. Umut dolu kurtuluş sonrası popçudan ilk açıklama geldi. Eğitim hayatları boyunca iki kardeşin yanında olacağını söyleyen Bastık, "Sana ve kız kardeşine sarılmak için gün sayacağım" dedi.
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