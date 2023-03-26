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Enkazdan 47 gün sonra çıkarıldı! Kınalı nasıl kurtarıldı?

A Haber
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Giriş: 26.03.2023 11:53
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazı altında kalan keçi, depremin 47'nci gününde kurtarıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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