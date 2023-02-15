Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber'e anlattı

Depremlerin etkilediği kentlerden biri de Hatay Antakya'ydı. 100. saatte enkaz altından gelen mucizenin adı Burak Sürücü oldu. 1 hafta enkaz altında kalan 14 yaşındaki Burak, yaşadığı o anları bakın nasıl anlattı…

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