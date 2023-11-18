Engin - Dilan Polat'ın muhasebecisi her şeyi itiraf etti: İnternet satışları da yalan! Paranın kaynağı...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebeciliğini yapan ve tutuklu durumda bulunan Ahmet Gün, çiftin yüz milyonlarca liralık para trafiğini deşifre etti. İnternetten yapılan satışların gerçek dışı olduğunu ifade eden tutuklu muhasebeci, "dolgu fatura" düzenlendiğini ve hayali satışların parasının kaynağının yasa dışı bahis ya da bir başka kara para aklama yöntemi olabileceğini söyledi.