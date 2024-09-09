09 Eylül 2024, Pazartesi
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Endişeli bekleyiş: 13 yaşındaki Sevda 3 gündür kayıp!
Türkiye kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan minik evladı Narin Güran'a ağlarken bir korkutan haber de Avcılar'dan geldi. 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kayboldu. Sevda'dan haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.