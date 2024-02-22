22 Şubat 2024, Perşembe
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Ender Saraç hakim karşısında! Çocuğuna cinsel istismarla yargılanıyordu...
13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç hakim karşısına çıktı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Saraç savunmasında, "Mağdur oldum" derken suçlamaları reddetti. Davaya müdahil olan Aİle Bakanlığı avukatı Saraç'ın tutuklu yargılanmasını talep ederken, mahkeme bu talebi reddetti ve duruşmayı erteledi.