En fazla göç alan ve göç veren iller hangisi? İşte iller arası göç istatistikleri

Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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