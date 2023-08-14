14 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları En fazla göç alan ve göç veren iller hangisi? İşte iller arası göç istatistikleri

En fazla göç alan ve göç veren iller hangisi? İşte iller arası göç istatistikleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2023 16:23
Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte iller arası göç istatistikleri
İşte iller arası göç istatistikleri
Acıgöl’de acı manzara
Acıgöl’de acı manzara
Seyrine doyulmayacak görüntüler
Seyrine doyulmayacak görüntüler
O ilçede denize girmek yasaklandı
O ilçede denize girmek yasaklandı
Tuzla’da geminin atık deposunda patlama
Tuzla'da geminin atık deposunda patlama
Sanatçı Ali Kınık’tan LGBT özendiricilerine tepki!
Sanatçı Ali Kınık'tan LGBT özendiricilerine tepki!
Ünlü isimlerinde hesapları da karıştı
Ünlü isimlerinde hesapları da karıştı
Bu bölümden mezun olan işsiz kalmıyor
Bu bölümden mezun olan işsiz kalmıyor
Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi
Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi
Çocuklar neden öfkelenir?
Çocuklar neden öfkelenir?
Kan donduran cinayet! Anne ve anneannesini...
Kan donduran cinayet! Anne ve anneannesini...
Eyyam-ı Bahur’dan sonra çöl sıcakları
Eyyam-ı Bahur'dan sonra çöl sıcakları
Daha Fazla Video Göster