45 milyonluk şatafat cezaevinde bitti! "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

Van'da gösterişli düğünü ve takılan yüksek miktardaki altınlarla gündeme gelen "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklandı. Düğündeki altınların bir bölümünün kuyumcudan kiralandığını ve sonrasında iade edildiğini savunan Tançalan'ın lüks yaşamı ve mal varlığı da soruşturma kapsamında mercek altına alındı. A Haber muhabiri Nazlı Timur, soruşturmadaki dikkat çeken ayrıntıları aktardı.