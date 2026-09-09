Osmanlı denizciliği: Teşkilat, kazalar ve Mürg-i Bahri'nin hazin sonu

Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki varlığı yalnızca savaşlarla sınırlı değildi. Ticaret, ulaşım ve diplomasi faaliyetlerinde önemli rol oynayan deniz yolları, kapsamlı bir teşkilatlanmayı da beraberinde getirdi. Dönemin denizcilik koşulları, gemilerin yapısı ve yaşanan kazalar tarih araştırmalarında önemli bir yer tutuyor. Osmanlı denizcilik tarihinin dikkat çeken olaylarından biri de Mürg-i Bahri faciası oldu. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Özkan Şafak, Osmanlı'nın denizcilik teşkilatını, deniz kazalarına müdahale yöntemlerini ve tarihe geçen olayları araştırdı. Tarihçi Doç. Dr. Furkan Kaya ve Akademisyen Dr. Enes Depe ise A Haber ekranlarında Osmanlı'nın denizcilik faaliyetlerini değerlendirdi.