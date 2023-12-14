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Emine Erdoğan'dan anlamlı ziyaret! Ankara'da tedavi gören Gazzeli çocuklara sürpriz ziyaret

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 17:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Gazze'li çocukları ziyaret etti. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.
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