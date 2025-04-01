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Emektar kameraman Sevcan Yılmaz Parkinson oldu!

Emektar kameraman Sevcan Yılmaz Parkinson oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 10:13
Güncelleme:01.04.2025 10:13
Sevcan Yılmaz yıllarca omuzunda kamerasıyla haber peşinde koşmuş, emektar bir arkadaşımız, meslektaşımız. Sevcan Yılmaz bir süre önce parkinsona yakalandı. Hastalığı yüzünden mesleğini yapamaz oldu. Son dönemde ağrıları ve kasılmaları artan ödüllü kameramana dünyaca ünlü bir doktor yardım eli uzattı. Tedavi süreci başladı.
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Emektar kameraman Sevcan Yılmaz Parkinson oldu!
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