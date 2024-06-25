25 Haziran 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Emekçinin hakkını gasp edip genci tokatlayan Ayhan Sicimoğlu'ndan yeni skandal! Video karşılığında para teklif etmiş...
Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu bir personelini işini beğenmediği gerekçesiyle kovdu. Olay sonrası personel kalan parasını isteyince Sicimoğlu genci tokatladı. Samet İ. isimli genç olay anına ilişkin konuşurken Sicimoğlu'nun olayı kapatmak için kendisine para teklif ettiğini ifade etti. Samet İ. yaptığı açıklamada "Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu" dedi.