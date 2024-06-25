Emekçinin hakkını gasp edip genci tokatlayan Ayhan Sicimoğlu'ndan yeni skandal! Video karşılığında para teklif etmiş...

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu bir personelini işini beğenmediği gerekçesiyle kovdu. Olay sonrası personel kalan parasını isteyince Sicimoğlu genci tokatladı. Samet İ. isimli genç olay anına ilişkin konuşurken Sicimoğlu'nun olayı kapatmak için kendisine para teklif ettiğini ifade etti. Samet İ. yaptığı açıklamada "Bana ulaştı, Samet'cim dedi olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videolar karşılığında sana 33 bin lira gibisinden bir para teklifi sundu" dedi.

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