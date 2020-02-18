18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.02.2020

Elazığlı depremzede kadın Sultan Tarınç: Sözlerim çarpıltıldı | Video

Elazığlı depremzede Sultan Tarınç, devletin yardımlarına ilişkin sosyal medyada yer alan açıklamalarının çarpıtıldığı için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Elazığ depremi üzerinden provokasyona kalkışan Sözcü Gazetesi yaptığı skandal haberinde "Depremzedelerin "aç, susuz kaldığını" ve "toplanan paralar nereye gidiyor" diye isyan ettiklerini iddia etmişti. Gazetenin bu skandal haberine kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyümüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Depremzede kadın Sultan Tarınç: Sözlerim çarpıltıldı
Depremzede kadın Sultan Tarınç: Sözlerim çarpıltıldı
Sosyal medyada tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu
Sosyal medyada tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu
Müge Anlı katilin itiraflarını anlattı! Müge Anlı Dursiye Sağlam'ı öldüreni açıkladı
Müge Anlı katilin itiraflarını anlattı! Müge Anlı Dursiye Sağlam'ı öldüreni açıkladı
Van Tuşba'da peş peşe iki deprem!
Van Tuşba'da peş peşe iki deprem!
Karın tadını çocuklar çıkardı!
Karın tadını çocuklar çıkardı!
İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!
İBB önünde tinerle kendini yakmaya çalıştı!
Suriyeli Fuat Musa'nın yürek yakan sözleri!
Suriyeli Fuat Musa'nın yürek yakan sözleri!
Hileli gıdayı anlamının en kolay yöntemi!
Hileli gıdayı anlamının en kolay yöntemi!
Müge Anlı'dan konuğuna Barış Manço tepkisi!
Müge Anlı'dan konuğuna "Barış Manço" tepkisi!
İstanbul'da silahlı kavga!
İstanbul'da silahlı kavga!
Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
Bahçelievler'de binanın çökmesi güvenlik kamerasında
İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada
İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada
Daha Fazla Video Göster