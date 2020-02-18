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18.02.2020
Elazığlı depremzede kadın Sultan Tarınç: Sözlerim çarpıltıldı | Video
Elazığlı depremzede Sultan Tarınç, devletin yardımlarına ilişkin sosyal medyada yer alan açıklamalarının çarpıtıldığı için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Elazığ depremi üzerinden provokasyona kalkışan Sözcü Gazetesi yaptığı skandal haberinde "Depremzedelerin "aç, susuz kaldığını" ve "toplanan paralar nereye gidiyor" diye isyan ettiklerini iddia etmişti. Gazetenin bu skandal haberine kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyümüştü.
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